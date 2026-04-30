ಕೆಜಿಎಫ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಂಜುಮನ್ ಇ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನ ಅಕ್ಮಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಷವು ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುಫಿಲ್ ಮೌಲಾನಾ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಫ್ತಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಕಾಸ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೌಲಾನ ಆರ್ಷದ್ ಕಾಸ್ಮಿ, ಮೌಲಾನಾ ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೌಲಾನ ಅಫ್ಜರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>