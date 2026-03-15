ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್: 15 ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಾನ

ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಆನಂದಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 56,235 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 15 ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಾನವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದಾಲತ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹37.75 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆರ್.ನಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಕ್ಷಿದಾರರು, ವಕೀಲರು ಸೇರಿ ಅದಾಲತ್ ಬೈಠಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಜನರ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಅದಾಲತ್ಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಸಮಯ, ಹಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅದಾಲತ್ಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಂ.ಆನಂದಶೆಟ್ಟಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರು ಇದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 6,260, ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು 49,975 (ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ) ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು 43, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು 265, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು 15, ವಿಭಾಗದ ದಾವೆಗಳು 91, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು 23, ಇತರ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು 444, ಇತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು 5,379 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಬೃಹತ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ಆದರ್ಶ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.