ಪಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ: ಕರಗ ಸಂಪನ್ನ

ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಪಿ.ಸಿ.ಬಡಾವಣೆಯ ರೇಣುಕಾಯಲ್ಲಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 8.50ಕ್ಕೆ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗದ ಪೂಜಾರಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೋವಿಂದಾ, ಗೋವಿಂದಾ ಜೈಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಕರತಾಡನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರಗದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ದೇವರ ಭವ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಟೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದ ಆರ್ಮುಗಂ ಪಂಜಿನ ನೃತ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಸಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>