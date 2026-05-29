ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಅಕ್ಕ ಪಡೆ

<p>ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಕ್ಕಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅಕ್ಕಪಡೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಲ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸುನಂದಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಪಡೆಯ ಚಾಲಕರಾದ ಕೆ.ಸುಭಾಷ್ ಹಾಗೂ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಚಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 108 ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಎಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-18-1141449968</p>