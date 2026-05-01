ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಖರ್ಗೆಗಿಲ್ಲ

<p>ಕೋಲಾರ: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಹಿರಿತನ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ದಲಿತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಆಗ ಮುಜುಗರ, ಅವಮಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಖರ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಂಬಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಹಣೆಬರಹ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪದೇಪದೇ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಮಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕೆಂದು ಪದೇಪದೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬುದೇ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ 11 ಮಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ದಲಿತರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಕಡೆ ದಲಿತರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದರು. ಅದು ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಫಲ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿನ ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರವೆತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಜನರ ಒತ್ತಾಯವಿದ್ದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಮೇವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇ 9ರಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಶಕ್ತಿ ಚಲಪತಿ, ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-18-1574594515</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>