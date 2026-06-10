2028ಕ್ಕೆ ಸೋತರೆ ಕೆವೈಎನ್‌ ಕ್ರಷರ್‌ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್‌

<p>ಕೋಲಾರ: ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ನನಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂಜೇಗೌಡರ ಕ್ರಷರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಂಜೇಗೌಡರ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಲೂರಿನ ಮಾರಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೂ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂಜೇಗೌಡರು ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಭ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚಿಸಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಶಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕಾಟ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾನು ಕೂಡ ಶಾಸಕ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ 23 ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಫಿಯಾ, ಟೊಮೆಟೊ, ಮಾವು, ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಗಾಂಜಾ, ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಬಾರದೇ? ಹೊಸಬರಿಗೊಂದು, ಹಳಬರಿಗೊಂದು ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು 60 ಸಾವಿರ ಮತಕೊಟ್ಟರು. ಕೇವಲ 247 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ನನಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮತದಾರರು 97 ಸಾವಿರ ಮತ ನೀಡಿದರು. ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಲವರು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಸ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮುಖಂಡರು ಬೆಳೆಯಬಾರದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಗರಣ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಏನೂ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಗರಣ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಲೂರಿನ ಮಾರಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನನ್ನನ್ನು ನಂಜೇಗೌಡರು ಮೂರನೇ ಸಲ ಕೆದಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಶಾಸಕ, ಹಳೆ ಶಾಸಕ ಎನ್ನಬಾರದು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಗೆದ್ದು ಬಾ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಚಾ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಲಿ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 247 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-18-410496904</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>