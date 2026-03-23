ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಟ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ ನಿವಾಸಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹತೋ (28) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹10.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 21.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ದಾನಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹತೋ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದನು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಪಿ ಸಾರಾ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಬಿ.ನಲ್ಲರಾಜು ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುಪ್ಪಂನಿಂದಲೇ ರೈಲನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೈಲು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿ ಆರೋಪಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಮಾಲು ಸಮೇತ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಬಿ.ನಲ್ಲರಾಜು, ಎಎಸ್ಐ ರಮೇಶ್, ಹಿಮಾಚಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>