ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
kolar

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಾಸ್‌; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದವರೇ ಅಧಿಕ!

2016ರ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ; ಈ ಬಾರಿ ಐವರು ಉತ್ತೀರ್ಣ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:42 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:42 IST
ಡಾ.ವರುಣ್‌ ಗೌಡ
ಉಲ್ಲಾಸ್‌
ಸಾಗರ್‌
ತೌಸಿಫ್‌ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್‌
ಡಿ.ದೇವರಾಜ್‌
ಕೆ.ಆರ್.ನಂದಿನಿ
