ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಭೋಜನ‌ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಚಳವಳಿ ಆಯೋಜನೆ

<p><em>ಪ್ರಜಾವಣಿ ವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಕೋಲಾರ: ಅರಿವು ಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮ ನಡೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಹೊಸಮಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಹಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅರಿವು ಭಾರತ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಯೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಪನಹಳ್ಳಿಯ ಅಚಲಮಠದ ನಿಜಾನಂದ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೇಧಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಭೀಮಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಡಿತ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ‘ಹಳೆಯ ಚಳವಳಿಗಳು ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಟಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಚಳವಳಿಗಳೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಹಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಗಿಡ ನಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಯಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಿರಿಜಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಾರಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಭೋಧಿಸಿದರು. ಮಂಜುಳಾ ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕರವಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರಿವು ಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರಿವು ಶಿವಪ್ಪ, ರೋಟರಿ ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀಸಂದ್ರ ಚೌಡಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹೂವಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ನಳಿನಿಗೌಡ, ಮಂಜು ಕನ್ನಿಕಾ, ರವಿ ದಮ್ಮಮಿತ್ರ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಬಾಬು ಅಂಕತಟ್ಟಿ, ಪಾಲಾಕ್ಷಗೌಡ, ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ, ಪ್ರವೀಣ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸುಗಟೂರು ಚೌಡಮ್ಮ, ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಬಾಬು, ಚೌಡೇಗೌಡ, ಮರಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೆಇಬಿ ಚಂದ್ರು, ಮಂಜುಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತೆರ್ನಳ್ಳಿ ಆಂಜನಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್, ಹಾರಿಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಸುಗುಣ, ಶಿವು, ಬಂಗವಾದಿ ನಾಗರಾಜಗೌಡ, ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಂಗಸಂದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-18-693097902</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>