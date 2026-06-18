ಶಾಲೆ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಡಿಡಿಪಿಐಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ

<p>ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಹಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಅಲ್ಮಾಸ್ ಪರ್ವೀನ್ ತಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು ಎರಡು ದಿನಗಳಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯಾರು? ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಇಒ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ವರದಿ ಗಮನಿಸಿ ಸಿಇಒ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ? ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಶಾಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಈಚೆಗೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಚಾವಣಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಚಾವಣಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕುಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲಾ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಶೋಧ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ತುಂಡು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾವಣಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚೇರ್ಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-18-1015137488</p>