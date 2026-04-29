ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 50 ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನೆರವು

ಕೋಲಾರ: ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿಹುಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 40 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಡಿ' ದರ್ಜೆ ನೌಕರರೇ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿಹುಡ್' ರಾಜ್ಯದ 10 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹ 1,500 ಗೌರವಧನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವೃತ್ತಿಗೆ ಘನತೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ, ಜೈವಿಕ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.