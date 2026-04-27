ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾದ ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮ

ವೇಮಗಲ್: ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಶಿವಪುರಾಣದ ಬಸ್ಮಾಸುರನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿ.ಶ.1036ರಿಂದಲೂ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗ, ಚೋಳ, ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಅಮೂಲ್ಯ ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಾಳ್ವ ನರಸಿಂಹನ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವದ ಶಾಸನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಒಲೆ ಹೂಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಕುರುಹುಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಬೀಗ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಸದ ರಾಶಿ, ಚರಂಡಿಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಳಾಯಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಚರಂಡಿ ಬಳಿಯೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯ ಈ ಭಾಗದ ನೂರಾರು ಜನರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯವಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ತುರ್ತಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಹಳ್ಳಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಬೈರೇಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗ, ಚೋಳ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ದಾನ-ದತ್ತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮವು ಇಂದು ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧಃಪತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ವಮಂಜಲಿ ರಾಮು ಶಿವಣ್ಣ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, '15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>