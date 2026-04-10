₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಗಾರೆಪಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಗಾರೆಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುರುಗಮಲ್ಲಾದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೂಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾದವರೆಡ್ಡಿ, ರವಿ, ರಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟರಾಜು, ಶ್ರೀರಾಮ್, ಮುರಳಿ, ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಾರಾಯಣ, ಪಿಡಿಒ ರವಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮತ್ತೇನ್ ಸಾಬ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>