ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಕೊಳ್ಳೂರು ಹೊಸಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolarprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT