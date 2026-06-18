ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಕೊಳ್ಳೂರು ಹೊಸಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು

<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರು ಹೊಸಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರಿನನ್ವಯ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ 12 ಗುಂಟೆ ಸ್ಮಶಾನ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬುಧವಾರ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಾಮಫಲಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರ್ಐ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಸರ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-18-1243904830</p>