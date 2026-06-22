ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p>ಕೋಲಾರ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧೆಯ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಣೇಶಪಾಳ್ಯದ ಮಂಜುನಾಥ್ (43) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>ಜೂನ್ 20ರಂದು ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ (75) ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನತ್ತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಪಡೆದು, ‘ಪಾಸ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ವೃದ್ಧೆಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-18-2069453212</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>