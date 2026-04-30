ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಉದುರಿದ ಮಾವು

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಮೊನ್ನೆಯವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗಾಳಿಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಸಿನ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಉದುರಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ವಾತಾವರಣ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಫಸಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಫಸಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಡಿಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಮಾವು ಈ ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವುದು ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೂ ಉದುರಿದ ಕಾಯಿ: ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.ಬಳಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆ, ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹೂವು ಸುಡುವುದು, ಚಿಗುರು ಮಾವು ಉದುರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಇಳವರಿಯ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 10ರಿಂದ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>