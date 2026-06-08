ಮಾವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ, ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರ ಆಗ್ರಹ

<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಆಗಿರುವ ಮಾವಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾವಿನ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೈ ಸೇರದಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಆರ್., ಮನೆಗಾನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಹಾರಿಕುಂಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆರ್.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸತೀಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-18-1391326010</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>