ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂತನ ಡೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂತನ ಡೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಪಿ.ಚೇತನ, ‘ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ 1,011 ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, 193 ಸಂಘಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ್ದು ಇದ್ದಾವೆ. 2026ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಡೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಹಸುವಿಗೂ ಇನ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ₹80 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರೂ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಾಮಿಮಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎನ್. ಹನುಮೇಶ, ಕೆ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರಬ್ ಜಾನ್, ಎಂ.ರಮೇಶ್. ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-18-1946703357</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>