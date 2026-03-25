ನೀರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಜಾಥಾ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹೊಸಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಜಾಥಾದ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದುವಾಡಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೂಪುಪರೇಷಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಂಬಾಲ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ, ರೋಣೂರು, ಯಲ್ದೂರು ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕೆ.ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತೀ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಕೆ.ಮಂಜನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಜಯ್ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು , ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಕೋಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಹನುಮೇಶ್, ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್, ವಕೀಲ ಮುನಿರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗದೇನ ಹಳ್ಳಿ ಸೀತರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್ಕೆಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಡಿವಿಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಶಂಕರ, ವೇಣು, ನಾಗರಾಜ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸೋಮಯಾಜಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ್, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್, ಗಂಗಾಧರ್, ದರ್ಶನ್, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗಂಗಾಧರ್, ಯಗಿವಿಂಟಿ ಮಂಜನಾಥ್, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಹೂಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಸುರೇಶ್ಬಾಬು, ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮುನಿರಾಜು, ವಾಸು, ನಾಗರಾಜು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>