SSLC Result 2026: ಸಾಧನೆಗೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:25 IST
Last Updated : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:24 IST
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಪಿಯುಸಿ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ.
–ಕೆ.ಎನ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದ್ವಿತೀಯ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌
ಇಂತಿಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
–ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್‌, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ
