ಕೋಲಾರ ತೇರಹಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ದಲಿತರ ಪ್ರವೇಶ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ

<p>ಕೋಲಾರ: ಅರಿವು ಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮ ನಡೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ತೇರಹಳ್ಳಿಯ ಭವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಹಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ತೇರಹಳ್ಳಿಯ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದಲಿತರಿಗೆ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಭವ್ಯಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮಟೆ ವಾದನದೊಂದಿಗೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಹಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ದಲಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗಾಯಕರು ಅಚಲ ತತ್ವಪದ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಪನಹಳ್ಳಿಯ ಅಚಲ ಮಠದ ನಿಜಾನಂದ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಾಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುವುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆವೆಂಬ ಸಣ್ಣ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಯುತಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಟಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ನಡೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಬಲ್ಲರು. ಧೈರ್ಯದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಮತಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಜರಾಯಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಸಹಭೋಜನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಡಿ.ಆರ್.ರಾಜಪ್ಪ ಅರಿವು ಭಾರತ ಆಶಯಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ವಾರಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು, ಮುಂಜುಳ ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕರವಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧ ಭಂತೇಜಿ, ಅರಿವು ಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರಿವು ಶಿವಪ್ಪ, ಆದಿಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಹ.ಮಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್, ಲೋಕೇಶ್ ಹಿಂಡಿಹನಾಳ, ಹೂವಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಮಂಜು ಕನ್ನಿಕ, ಟೈಗರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಚೌಡಪ್ಪ, ರವಿ ದಮ್ಮಮಿತ್ರ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-18-1612682194</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>