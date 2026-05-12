ಟೊಮೆಟೊ ಸುಗ್ಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ!

<p>ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಟೊಮೆಟೊ ಸುಗ್ಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸುಗ್ಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಟೊಮೆಟೊ ನಾಟಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಳೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ ಕಾರಣ ಟೊಮೆಟೊ ನಾಟಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಲವೆಡೆ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸುಗ್ಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಜುಲೈನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಕಿರಣ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎನಿಸಿರುವ ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಆವಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ತಕರು ಬಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು 10 ಲೋಡ್ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಫಸಲು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೋಗ ಬಾಧೆಯೂ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಜನೆಯೂ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಸುಗ್ಗಿ ಸಂದರಭದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ. ಮಳೆ ಬಂದರಂತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತರಕಾರಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-18-766049523</p>