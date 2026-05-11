ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಕೋಲಾರ: ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಸುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಬೇಕು, ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಆರ್ಟಿಓ ವೇಣುಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಈವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಸ್ಸು ಅಗ್ನಿ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಸುಗಳೇ ಅಧಿಕ. ಆಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಗೌಣವಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಬಸ್ಸುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>