ಕೋಲಾರ | ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ; ಹಾಡು, ನೃತ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ!

ಕೋಲಾರ: ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ. ನಟ, ನಟಿಯರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ಮಾತಿನ ಮೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ!

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಡಿಐಜಿಪಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಡಿಎಂಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ನಟರಾದ ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ, ಗಾಯಕಿ ಅಖಿಲಾ ಪಜಿಮಣ್ಣಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾಯಕ ಅಕ್ಬರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದುಶ್ರೀ ಅವರು ಡಿಂಕು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನೆಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಜತೆ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಜನರು ಮನಸೋತರು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಕೋಲಾರದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಶಿವನ ಭಕ್ತ, ನಾನೂ ಶಿವನ ಭಕ್ತ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಆ ಶಿವನೇ ಕಾರಣ' ಎಂದರು.

ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕೋಲಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 'ಪ್ರಿತ್ಸೋದು ತಪ್ಪಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇದೇ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

'ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಣಧೀರ', 'ಯಾರೇ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೇ' ಹಾಡಿಗೆ ನಟಿ ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 'ಐಯಾಮ್ ಗಾಡ್' ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೋಲಾರ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಐವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವದ ನಂತರ ಬಾಣಬಿರುಸುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಮಂಗಳಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್