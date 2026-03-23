ಊರಿಗಾಂ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌: ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಊರಿಗಾಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ವಾಹನಗಳ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೃತಕ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಊರಿಗಾಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ತಿರುವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಮಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಮಲ್ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಲೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃತಕ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೈಲಿಗೆ ಉರಿಗಾಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ರೈಲು ಓಡಾಟ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಗೇಟ್ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಾ ಮುಂದು ಎಂದು ವಾಹನಗಳ ಲೇನ್ ದಾಟಿ ಬರುವ ಸವಾರರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಊರಿಗಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗೊಣಗುತ್ತಾ ಗೇಟ್ ದಾಟಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಎಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260323-18-1612813234