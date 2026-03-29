ತರಕಾರಿ ದರ ಕುಸಿತ; ರೈತರ ಪರದಾಟ!

<p>ಕೋಲಾರ: ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದ್ದು ತರಕಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ ತಗ್ಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಣ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 10ರಿಂದ 20ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೇವಲ 200ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕೇವಲ ₹ 10ರಿಂದ 15 ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 15 ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ₹ 250ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹ 100ಕ್ಕೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಸು (ಕೆ.ಜಿ ₹ 3), ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆ (ಕೆ.ಜಿ ₹ 4), ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ (ಕೆ.ಜಿ ₹ 20), ಕ್ಯಾರೇಟ್ (ಕೆ.ಜಿ ₹ 20), ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಕೆ.ಜಿ ₹ 15), ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಕೆ.ಜಿ ₹ 40), ಈರುಳ್ಳಿ (ಕೆ.ಜಿ ₹ 20) ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ತರಕಾರಿ ಬೇಗನೇ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ತರಕಾರಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿತು: ‘ನಾನು ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಟನ್ಗೆ ಕೇವಲ ₹ 4 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬಂಡವಾಳವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 20 ಇತ್ತು’ ಎಂದು ತೊಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಟಿ.ವಿ.ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-16-1896518539</p>