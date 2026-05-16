ತರಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ: ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ

ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶದನ್ವಯ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ,ರಾಕೇಶ್ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 6 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಈ ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿ ಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 6 ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ:</p>.<p>l ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು (ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿ), ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Capsicum) ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>l ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು (ಬೈರಕೂರು ಹೋಬಳಿ), ನವಿಲುಕೋಸು (Knol knol / Turnip) ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>l ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು (ನಂಗಲಿ), ಹೀರೆಕಾಯಿ (Ridge gourd) ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>l ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ (Bitter gourd) ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>l ಮಾಲೂರು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ( Beetroot) ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>l ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್, ದುಂಡು ಬದನೆಕಾಯಿ (Round Brinjal) ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 6 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕ, ಭಯ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-18-1874029252</p>