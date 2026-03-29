ಹನುಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ

<p>ವೇಮಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿಐಜಿಪಿ ದೇವರಾಜ್, ಕುರ್ಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಹಡಿ ಮನೆ ಭಾರತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ದೀಪಾ ವಿನಯ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿನಯ್, ಪುರಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಪ್ಪ, ತಾಸೂಪ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್), ರಮೇಶ್, ಸೀತರಾಮಪ್ಪ, ತರಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಈಡಿಗರ ರವಿಚಂದ್ರ, ಸಂದೇಶ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಮಿನಿ ಸದಸ್ಯ ನಟರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-18-1148183854</p>