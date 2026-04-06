ಇಂದಿನಿಂದ ವೇಮಗಲ್ ಕರಗ

ವೇಮಗಲ್: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ವೇಮಗಲ್ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದೀಗ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದಾಟಿ, 51ನೇ ವರ್ಷದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದ್ರೌಪದಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ನಂಬುವ ಜನತೆಗೆ ವೇಮಗಲ್ ಕರಗವು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಬಂಧ. ಏಳು ದಿನಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವು ಏ.6ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ಸವವು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಏ.6ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 7ರಂದು 'ಹಸಿಕರಗ' ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೀರಗಾಥೆಯ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 8ರಂದು ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 9.ರಂದು 'ಹೂವಿನ ಕರಗ' ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರಗ ಹೊರುವ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕರಗ ಹೊತ್ತು ಹೊರಬಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಗ ನೃತ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. 10ರಂದು ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶ, 11 ರಂದು 'ಒನಕೆ ಕರಗ' ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>