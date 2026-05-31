ವೇಮಗಲ್: ಉತ್ತಮ ಮಳೆ

ವೇಮಗಲ್: ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಸತತ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಜನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿ ಆಸರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜೋತಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವೇಮಗಲ್, ನರಸಾಪುರ, ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಗಲ್, ಚಾಕರಸನಹಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ತಲಗುಂದ, ಮದ್ದೇರಿ, ಪುರಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡಹಳ್ಳಿ, ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ, ಕಲ್ವಮಂಜಲಿ, ಕ್ಯಾಲನೂರು ಹಾಗೂ ಮಡಿವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇಮಗಲ್ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳು ಈಗ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಒಣಗಿ ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>