ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬಸವಳಿದ ವೇಮಗಲ್ ಜನತೆ

ಎಸ್ ಎಂ ಅಮರ್

ವೇಮಗಲ್: ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮೈ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಜನತೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳೂ ನಿರ್ಜನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಮಾಲೀಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನತೆ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಳನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಜ್ಯೂಸ್, ಎಳನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕರ್ಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದರ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ₹10 ರಿಂದ ₹15ಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್�ವಾಗದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು, ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿದ್ದು, ದಾರಿಹೋಕರು ಸಿಗರೇಟು, ಬೀಡಿ ಸೇದಿ ಬಿಸಾಡಿರುವ ತುಂಡಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮುನೇಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಟೊಮೆಟೊ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಡ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದಿರುವ ಜನತೆ ವರುಣನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-18-1460195779