<p><em>ಎಸ್ ಎಂ ಅಮರ್</em></p>.<p>ವೇಮಗಲ್: ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹಲಸಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ರೈತರನ್ನು ಕೈಬಿಡದ ‘ಬರದ ಬೆಳೆ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಲಸು ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೈತರ ಹಿತ್ತಲು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂರಾರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಘಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪು, ಕೇಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ತೊಳೆಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ವೇಮಗಲ್ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರದ ವಾರದ ಸಂತೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣು ಒಂದಕ್ಕೆ ₹200 ರಿಂದ ₹300ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣು ₹300 ರಿಂದ ₹400ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಲು ನೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲಸು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ, ಅಲ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಂಶವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೂ ಹಲಸನ್ನು ವೇಮಗಲ್ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಪಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಕಸಿ ತಳಿಗಳು, ಅಂಟುರಹಿತ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸಲು ನೀಡುವ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-18-403793723</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>