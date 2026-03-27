ಮರಗಳ ತುಂಬಾ ಮಾವಿನ ಗೊಂಚಲು...!

ವೇಮಗಲ್: ಈ ಬಾರಿ ವೇಮಗಲ್ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಯ ಗೊಂಚಲು ಜೋತಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಹಾಗೂ ರೋಗಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹವಾಮಾನವು ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 615 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 114 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಕಾಯಿಗಳು ಜೋತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗದೆ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ನುಸಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭರ್ಜರಿ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>