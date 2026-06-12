ವೇಮಗಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

<p>ವೇಮಗಲ್: ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಮಗಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿರಂತರ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರಾಳತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕ್ಯಾಲನೂರು, ವಿಶ್ವನಗರ, ಕಡಗಟ್ಟೂರು, ರಘುಪತಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಸೀತಿ, ಚಂಚಿಮಲೆ, ಕರೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ, ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಡಿವಾಳ, ಹನುಮಂತಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಚ್.ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ನಂತರ ಬಿರುಸಾಯಿತು. ಆಗ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಡುಗಳ ಬಳಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-18-541564264</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>