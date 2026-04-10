ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ವೇಮಗಲ್: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ‘ಫೀಡಿಂಗ್ ಜೋನ್’

ಎಸ್ ಎಂ ಅಮರ್
Published : 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:17 IST
Last Updated : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:04 IST
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಜೋನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ವಿಷಾದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿವು ನೀಗಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ ತಂಡವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಲೋಕೇಶ್, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಫೀಡಿಂಗ್ ಜೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ
ಎಸ್.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ವೇಮಗಲ್ - ಕುರುಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ.
