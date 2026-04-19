ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಮರಗಳ ಅಕ್ರಮ ಕಟಾವು: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಸಮೀಪದ ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದ ಸರ್ವೆ ನಂ.233ರಲ್ಲಿರುವ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ದಲಿತರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಎಂಬುವವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತು ಲೂಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಿದ್ದ ಜಾಗದ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್, ಚೌಡಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಪ್ರತಾಪ್, ಹರೀಶ್, ಹನುಮಂತ, ರಾಜೇಶ್, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ರತ್ನಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.