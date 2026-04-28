ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ 30ಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ವೇಮಗಲ್: ಹೋಬಳಿಯ ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕದರೀಪುರದಲ್ಲಿ ಏ.30ರಂದು ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ 30 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. 10.30ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ತಿರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15ಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.30ರಂದು ಕದರೀಪುರ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇರಗಸಂದ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಕರೇ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕದರೀ ಪುರ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>