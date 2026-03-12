ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಕೋಲಾರ: ನಗರ ದೇವತೆ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾ.ನಯನ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ರಥ ಶಾಂತಿ, ರಥ ಬಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಜನರು ಕೋಲಾರಮ್ಮನಿಗೆ ಜೈ ಎಂಬ ಜಯ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು, ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪರವಶರಾಗಿ ರಥ ಎಳೆದರು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ದವನ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಧೂಳೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷೀತ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಜರಂಗದಳ ಮುಖಂಡರು ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೋಲಾರಮ್ಮನಿಗೆ ಬಾಗಿನಾ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಥ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಥ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾನಕ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಪ್ರಭಾತ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವದರ್ಶಿನಿ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ರಥವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರತ್, ಪವನ್, ಅರುಣ್, ಸುರೇಶ್, ಮಣಿಕಂಠ ಮತ್ತಿತರರು ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತ, ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕಾಳಮ್ಮ ಗುಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಜರಂಗದಳದಿಂದ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಲಾಜಿ, ಅಪ್ಪಿ ಆನಂದ್ ಸಂತೋಷ್, ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಅರ್ಜುನ್, ಸೋಮನಾಥ್, ಕಾಂತರಾಜ್, ಅಶ್ವಿಥ್, ಕಿರಣ್, ಸುನಿಲ್, ರಾಮು, ಸಾಯಿಮೌಳಿ, ಶಿವ, ಸಾಯಿಸುಮನ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಸುರೇಶ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಂಜುನಾಥ್,ಮುನಿವೆಂಕಟಯಾದವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>