ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
district
ಕೋಲಾರ: ಗಜರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ–ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಕಲರವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರುಗು
ಗಜರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಡಿಗೆ…
Kolara

