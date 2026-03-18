ಹಾಲು ಖರೀದಿ ದರ ₹ 2 ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೋಮುಲ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜೇಗೌಡ

<p>ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹ 2 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದರ ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ (ಮಾರ್ಚ್ 18) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ (ಕೋಮುಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತುರ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ₹ 35.40 ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ₹ 37.40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹ 37.85 ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ₹ 2 ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಶೇ 4 ಫ್ಯಾಟ್, ಶೇ 8.5 ಎಸ್ಎನ್ಎಫ್ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಹಾಲಿಗೆ ₹ 39.85 ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಸು ವಿಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ರಾಸುವಿನ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹ 70 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಸಿರು ಮೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೇವಿನ ಬೀಜಗಳಾದ ಎ.ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ ಮೇವಿನ ಜೋಳವನ್ನು ರೈತರು, ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಶೇ 50ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಿತರಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸಂಘ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 3 ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸರಾಸರಿ 7.15 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 7 ರಷ್ಟು, ಸ್ಯಾಚೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಸರಾಸರಿ 3.3 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 12 ರಷ್ಟು, ಮೊಸರು ಮಾರಾಟ ಸರಾಸರಿ 84 ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ. ಮೂಲಕ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಸರಾಸರಿ 1,64,571 ಲೀಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ₹ 68 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 12 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 14 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 8.5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಮುಖ್ಯ ಡೇರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 80 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5.5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು 243 ಬಿಎಂಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿದರೆ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೌರ ಘಟಕದಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ₹ 1.2 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>₹ 250 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 7.5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ನೂತನ ಎಂವಿಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನೂತನ ಡೇರಿ ಹಾಗೂ ಸೌರ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಳಂಕ ರಹಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ₹ 5 ಲಕ್ಷ, ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಗೌರವಧನವನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಗೌರವಧನ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ1004 ಸಂಘಗಳ ಪೈಕಿ 727 ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ತಂತ್ರಾಂಶ (ಕಾಮನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್) ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 4.32 ಕೋಟಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ₹ 350 ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೋಮುಲ್ ಈಗ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>₹ 1 ಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀಡುವ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನಿಲುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚಂಜಿಮಲೆ ಬಿ.ರಮೇಶ್, ಹನುಮೇಶ್, ಕಾಂತಮ್ಮ, ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿ ಡಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು, ಷಂಷೀರ್, ಕೋಮುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗೇಶ್, ರವಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p> <strong>ಕೋಮುಲ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ </strong></p><p>ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 202 ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹ 75 ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 1105 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಅವರ ಮೂಲವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮೇಲಿನ ಶೇ 8.33 ರಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹ 3.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಜೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p><strong>ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ₹9.16 ಕೋಟಿ ಲಾಭ </strong></p><p>ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 9.16 ಕೋಟಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಡೇರಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೋಮುಲ್ನಿಂದಲೂ ಒಂದು ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಜೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪನ್ನೀರ್ ಸೀಜ್ ಫೌಡರ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಲು ₹ 250 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರ (ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್) ಘಟಕ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p> 