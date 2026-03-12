ನೀರಾವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ

<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಮುಖಂಡರು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ, ಮನುಕುಲ ವಿರೋಧಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ 18ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಲವಂತದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರೈತರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಲವಂತದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಮರು ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹ 9.5, ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿಗೆ ₹ 5,500 ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹ 500 ಎಸ್ಎಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಸೇರಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು, ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ಕೈಬಿಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸಾಲಭಾದೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ ಹರಾಜು ವಿರೋಧಿಸಿದರು, ಋಣ ಮುಕ್ತ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕೋಮುವಾದಿ ಹಾಗೂ ವಿಛಿದ್ರಕಾರಿ ಜಾತಿವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜು ಕೃಷ್ಣನ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ರವೀಂದ್ರನ್, ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಬಸವರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತರಾಂ ನಾಯಕ, ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾಂಧಿನಗರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ, ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿ.ಗೀತಾ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಯಶ್ವಂತ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಆರ್.ನವೀನ್, ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ, ಗಂಗಮ್ಮ, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಆರ್.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಭ ಬೆಲವಂಗಲ, ಆದಿವಾಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಚಾಲಕ ಗುರುಶಾಂತ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಆನೆಗುಂದಿ, ಪಾತಕೋಟೆ ನವೀನ್, ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಜಗದೀಶ್ ಸೂರ್ಯ, ಶ್ರೀರಾಮ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಪಿಎಂ, ಸಿಐಟಿಯು, ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>. <p><strong>ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾಗಿ</strong> </p><p>ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಟಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಮುನಿರತ್ನ ಪುತ್ರಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ವಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿ.ಗೀತಾ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅವರು ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರಿದ್ದ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮುದುವಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ವಿ.ಆರ್.ಸುದರ್ಶನ್ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ದಿನ ಟಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುದುವಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>