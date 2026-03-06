ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾಕಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ

<p><strong>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾಕಿ ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಇಂದು ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಿಟಕಿ-ಬಾಗಿಲುಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಚಾಕಿ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಭಾಗದ ನೂರಾರು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೀಗ ಜಡಿದು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಚಾಕಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಗ ಹತೋಟಿ, ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹುಳು ಸಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹೊಸದಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾಕಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಕಿ ಇಂದು ಖಾಸಗಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>