ಮಾಲೂರು ಬಾರ್‌ ಮೇಲೆ ರೌಡಿಗಳ ದಾಂದಲೆ; 9 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

<p>ಮಾಲೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಮದ್ಯ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಣಿಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ (25), ಚಿಕ್ಕದಾನವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರುಗೇಶ್ (34), ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುದರ್ಶನ್ (23), ಅಣಿಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲರಾಜು (28), ಬೆಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿಕಂಠ @ ಮಣಿ, ಚಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಎಸ್. ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ (20), ಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ (20), ದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ (20), ಅಣಿಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಟಪ್ಪ (29) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್ , ‘ಮಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 8ರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಈತನ ಸಹಚರರು ಸೇರಿ ಒಳಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ತೊರಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಎಚ್.ಕೆ.ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ತಿರುಮಲ ಬಾರ್ಗೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಡಿಯಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ನೀಡದ ಬಾರ್ನ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾರ್ ಮುಂಭಾಗದ ಶೋಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಒಳಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅದೇ ದಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಲ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಡ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ರಾಮಪ್ಪ ಗುತ್ತೇರ್, ಸದಾನಂದ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪಿಎಸ್ಐ ವಿಠಲ್ ತಳವಾರ್, ಮಾಲೂರು, ಮಾಸ್ತಿ, ಗಲ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್.ಕೆ.ಬಾಬು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಬಾಬು, ಶಫಿಉಲ್ಲಾ, ರಾಜೇಶ್, ನಿಖಿಲ್, ನಾಗೇಶ್, ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುರಳಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಮಾಲೂರು ಠಾಣೆಯ ನಾಗಪ್ಪತಳವಾರ್, ಮುರಳಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್, ಗಲ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯ ವೆಂಕೋಬ್ ರಾವ್, ಶಫಿ ಉಲ್ಲಾ, ಗಂಗಾಧರ್, ಕೆ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-18-469943281</p>