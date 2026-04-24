ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ

<p>ಮಾಲೂರು: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಹದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ ನಗರಸಭಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡದ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಹದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿ,ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಗರಸಭೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 151 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಪೈಕಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹112 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹105 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಶೇ 93ರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ₹6.75 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರಳಿದಾಗ ಮೂರು ಅಂಗಡಿಯವರು ₹2.81 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಅಂಗಡಿಯವರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂಲ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಬ್ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿ, ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ನಗರಸಭೆಯ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅನಿಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿನೋದ್, ಮಂಜು, ಸತೀಶ್, ಸುಹಾಸ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-18-1382579091</p>