ನಾಳೆ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ

ಮಾಲೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘ, ಶಂಕರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏ.21 ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿದೆ. ನಂತರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾ.ಹ.ರಾ.ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ಅದಿ ಶಂಕರಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.22 ರಂದು ಸಂಜೆ ಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ. 23 ರಂದು ಶ್ರೀದೇವಿಗಾನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇ.ಬ್ರ.ನಾಗರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಸಂಘದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಶಂಕರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-18-2107161959</p>