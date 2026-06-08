ನೀರಿನ ಕರ ಭರ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು: ಮಾಲೂರು ನಗರಸಭೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಕೊರತೆ

ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ನಗರವಾಸಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸದೇ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಕೋಮಲ, ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿವಾಸಿ
ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದಿದ್ದರೂ ನಗರಸಭೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದರೇ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ
ರತ್ನಬಾಯಿ, ಭಾರ್ತಿಬನ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ
ಮನೆಯ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
ರಾಮಣ್ಣ, ವೈಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿವಾಸಿ
ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ: ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹42 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಆ ನಂತರ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ 15 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಹದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.