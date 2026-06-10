<p>ಮಾಲೂರು: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ಕುಡಿಯಲು ಮದ್ಯ ಕೊಡದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂರು ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಸ್ತಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅಣಿಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಆರು ಮಂದಿ ತಂಡದವರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಂಗಸಂದ್ರದ ತಿರುಮಲ ಬಾರ್, ತೊರಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಕೆ.ಬಾರ್, ಸಮೀಪದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎಸ್ ಬಾರ್ಗೆ ತೆರಳಿ ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರಿಜ್, ಟಿ.ವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ಗಳಾದ ನಿಖಿಲ್, ಮಹೇಂದ್ರ, ರಂಗನಾಥ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯ ರೂಪಾ ಮಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-18-689322808</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>