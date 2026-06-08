ಮಾಲೂರು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ

<p><em>ವಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲ್</em></p>.<p>ಮಾಲೂರು: ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 7.12 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 31 ವಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿವೆ (ಮೊದಲು 27). ಪಟ್ಟಣ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರುತ್ತಿದ್ದು 75 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಸಮರ್ಪಕ ಯರ್ರಗೋಳು ನೀರು ಸರಬರಾಜು: 2024ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯರ್ರಗೋಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 18 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹42 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 8,780 ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 6,780 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ಸಾವಿರ ಸಂರ್ಪಕಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬಹಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಂತಸ್ತಿಗೂ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ನಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಪಡೆಯುವುದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 96 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 90ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯ ಇದ್ದು, 1.80 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು , ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಆರೇಳು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ: ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಇದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಹಾನಿ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ ನಿಗದಿ: ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹180, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ₹260 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಗರಸಭೆಯ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹11.25 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ₹78.15 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯು ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಾವತಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು: ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀರಿನ ಕರ ಕಟ್ಟಲು ಜನರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆಯು ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲೇ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಗರ ವಾಸಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೇ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?’ ಎಂಬುದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾದ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-18-118887690</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>