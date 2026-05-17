ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಕ್ಷಕಿರಣ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮಾಲೂರು: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಟೆಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ 400 ಎಂಎ ಕ್ಷಕಿರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಉದ್ಧಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲ ಟೆಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಕ್ಷಕಿರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ₹40 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಟೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟೆಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಕ್ಷಕಿರಣ ಯಂತ್ರ, ಮಕ್ಕಳ ಬಿಪಿ ಪಲ್ಸ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲಿನ ಕ್ಷಾಕಿರಣ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ನರಸಿಂಹ, ಟೆಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಅರವಿಂದ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಜನಪ್ಪ, ಹೇಮಮಾಲಿನಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಮುರುಳಿ, ಅಶ್ಪತ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತನ್ವೀರ್, ಅಶೋಕ್, ನಳಿನಿ, ರೂಪಶ್ರೀ, ರೂಪ, ಮಣಿ ಮೇಘಲೆ, ಸೌಮ್ಯ, ಸ್ವಪ್ನ, ಕೀರ್ತಿ, ಕಲಾ, ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಮಮತಾ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಮುರಳಿ, ಅದಿತ್ಯ, ಮಂಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-18-1421305543