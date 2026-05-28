ಗಾಳಿ ಮಳೆ: ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆ

ಮಾಲೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಮರಗಳು ಉರುಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಟೇಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಂಗುಟ್ಟೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಸುದ್ದ ಗುಂಟೆ, ಆನೇಪುರ, ನಿಧರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 86 ಎಕರೆಯ ಮಾವು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕುಂತೂರು ಬಳಿ ಕೆಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಚನಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 86 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, 11 ಮಂದಿ ರೈತರಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಲೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಮರವೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರದ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ರಸ್ತೆ, ಅರಳೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಗುರುಳಿವೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟದ ಬಳಿಯ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಚಾವಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೀಟ್ಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರವೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-18-364738095</p>